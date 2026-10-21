ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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21.10.2026 13:47:00
Neuer E-Motorrad-Reichweitenrekord von Zero: Von den Hochalpen ans Meer
Elektromotorräder fahren mit einer Akkuladung nicht besonders weit. Zero Motorcycles stemmt sich mit einem neuen Weltrekord gegen die Reichweitenangst.
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