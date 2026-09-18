18.09.2026 11:50:00

Neuer Fördercall für fortschrittliche Chiptechnologien

Das Wirtschaftsministerium hat ein Auswahlverfahren (Fördercall) für Projekte im Bereich "fortschrittlicher Halbleitertechnologien" gestartet. Insgesamt sollen über die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 80 Millionen Euro fließen, wobei pro Projekt eine Förderobergrenze von 20 Mio. Euro besteht. Man nehme damit an der Initiative "Important Project of Common European Interest on Advanced Semiconductor Technology (IPCEI AST)" teil, so das Ministerium am Freitag.

Mit dem Schritt setze man eine Maßnahme aus der Industriestrategie Österreich 2035 um, heißt es in einer Aussendung. Mit dem IPCEI-Programm werden europäische Prioritäten und Ziele unterstützt - in diesem Fall mehr europäische Autonomie im Bereich fortgeschrittener Chiptechnologien. Bei IPCEIs gelten weniger strenge EU-Vorschriften mit Blick auf (national-)staatliche Beihilfen.

spo/bel

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