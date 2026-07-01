KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.07.2026 08:24:21
Neuer GAV: Mehr Ferien, höherer Mindestlohn und KI-Schutz
Die Sozialpartner der Schweizer Banken haben sich auf eine umfassende Modernisierung des Gesamtarbeitsvertrags geeinigt. Ab 2027 profitieren Mitarbeitende von besseren Familienleistungen, höheren Mindestlöhnen und neuen Schutzbestimmungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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