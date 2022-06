Neuer Großaktionär bei der Wiener Privatbank - Aktie steigt

Die Investoren übernahmen laut Pflichtmitteilung 9,9 Prozent der Bank. Die Anteile stammten "aus der Gesellschaftersphäre außerhalb des Streubesitzes" wie es am Dienstag auf Anfrage der APA von der Wiener Privatbank hieß.

Der Fonds, der seinen Sitz auf Bermuda hat und auf Investitionen in Wald spezialisiert ist, ist derzeit geschlossen und plant den Abverkauf des Bestands, heißt es auf der Homepage. Allerdings gibt es seit 2019 Probleme, den Vermögenswert (NAV) darzustellen. Im Moment gebe es Hoffnung, eine Teakholz-Plantage in Brasilien zu verkaufen. Laut Bericht vom September 2021 auf der Homepage besitzt der Fonds drei gepachtete Plantagen in Brasilien mit vollem Recht auf das dort stehende Holz und Anteile an der schwedischen Holdinggesellschaft Baltic Forest Fund AB, die vier lettische Tochtergesellschaften mit Waldgrundstücken besitzt.

In Wien notierte die Wiener Privatbank schlussendlich 2,9 Prozent auf 7,10 Euro.

tsk/stf

APA