Neuer Intel-CEO treibt Sanierung mit Milliardeninvestitionen voran

NEW YORK (Dow Jones)--Intel-Chef Pat Gelsinger treibt die Bemühungen zur Sanierung des Halbleitergiganten mit einem breit angelegten Plan voran, der verstärktes Outsourcing und die Investition von 20 Milliarden US-Dollar in neue Fabriken beinhaltet. Intel werde ab 2023 bei der Chipfertigung stärker auf externe Partner setzen, auch für einige seiner modernsten Prozessoren, kündigte Gelsinger am Dienstag an. Der Konzern werde zudem seine Prognosen für das erste Quartal übertreffen.

Der Konzern verlasse jedoch nicht seine Wurzeln, sowohl Designer als auch Hersteller von Chips zu sein, denn der Großteil der Produktion werde im eigenen Haus behalten. Intel werde sich erneut darum bemühen, Chips für andere zu produzieren und Kunden wie Apple und den Konkurrenten Qualcomm ins Visier nehmen, sagte der erst seit knapp einem Monat amtierende CEO.

Um diese Ambitionen zu untermauern, plane Intel den Bau von zwei neuen Chipfabriken - gemeinhin als Fabs, eine Abkürzung für Fabrication bezeichnet -, an bestehenden Standorten in Arizona. Die Produktion soll dort 2024 aufgenommen werden. Im Laufe des Jahres will der Konzern weitere Expansionspläne bekannt geben, unter anderem in den USA und Europa. "Wir kommen mit Wucht zurück", sagte Gelsinger in einem Interview.

Intel hat im vergangenen Jahr Marktanteile verloren und der Aktienkurs ist angesichts eines verschärften Wettbewerbs, des Verlusts von wichtiger Kunden und Schwierigkeiten bei der Produktion von Chips der nächsten Generation gefallen. Die Ankündigungen am Dienstag wurden von der Wall Street bejubelt, die Intel-Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um mehr als 6 Prozent.

Für das laufende Jahr stellt der Konzern Umsätze von 76,6 Milliarden Dollar in Aussicht, nach einem Rekord von 77,9 Milliarden im Jahr 2020. Der Analystenkonsens steht laut Factset bei rund 72,7 Milliarden. Denn Gewinn pro Aktie sieht Intel bei 4 Dollar, die Investitionen bei 19 bis 20 Milliarden Dollar.

"2021 ist ein Übergangsjahr, in dem wir die Entwicklung von Intel beschleunigen", sagte Gelsinger.

