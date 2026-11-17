Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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17.11.2026 07:53:00
Neuer James Bond: Amazon entscheidet sich für Robert Pattinson
Amazon MGM Studios hat den Nachfolger von Daniel Craig gefunden: Robert Pattinson spielt James Bond. Regie im neuen Film führt „Dune“-Regisseur Villeneuve.
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