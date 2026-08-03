Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
|
03.08.2026 12:35:38
Neuer Leiter von Sygnum Singapur kommt von der VP Bank
Das Team von Sygnum in Singapur hat einen neuen Chef. Der bisherige Leiter führt künftig das ganze APAC-Geschäft der Kryptobank. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sygnum
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sygnum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VP Bank
|95,50
|-0,31%