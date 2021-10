Neuer NRW-Regierungschef Wüst will Flut-Wiederaufbau beschleunigen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will als eine der ersten Amtshandlungen den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe beschleunigen. Zwar seien Milliarden Euro bereitgestellt worden, aber die Förderverfahren liefen an einigen Stellen mit Verzögerungen, sagte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf. "Wir müssen da schneller werden." Daher würden 284 zusätzliche Kräfte in den Geschäftsbereichen der Ministerien für Inneres, Kommunales und Verkehr geschaffen.

Es werde künftig Tempo gemacht, damit Brücken, Straßen und Häuser wieder aufgebaut würden. Die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen brauchten "konkrete Perspektiven, wie es weitergeht". In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Kritik an Bürokratie bei den Förderanträgen gegeben./dot/DP/eas