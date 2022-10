Neuer Plan bei Billig-Airline: Zu hohe Gebühren: Ryanair streicht Berlin-Flüge

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die hohen Flughafengebühren und Steuern in Deutschland sind Ryanair -Chef O'Leary ein Dorn im Auge. Der Airline-Manager kündigt Konsequenzen an: Passagiere in Berlin müssen sich auf ein reduziertes Angebot einstellen. Zwei kleinere Airports profitieren von dem Schritt.