Neuer Produktionsstandort: Feintool schreibt Erfolgsgeschichte in Asien mit Werk in Indien fort

Mit der Gründung von «Feintool System Parts India Pvt Ltd» und dem neuen Produktionsstandort in der Metropolitanregion Pune festigt Feintool seine strategische Position als wichtiger Zulieferer von Hochpräzisionsteilen in der asiatischen Automobilproduktion.

Mit einer initialen Investition von CHF 15 Millionen rückt Feintool nahe an langjährige Kunden, welche bereits heute in der Region produzieren. «Feintool System Parts India Pvt Ltd» zeigt damit Präsenz in einem zukunftsträchtigen Markt und verkleinert durch deutlich kürzere Lieferwege den CO2-Fussabdruck. Die Feintool-Produktion in Pune startet voraussichtlich im Sommer 2025.

«Mit unserer Expansion nach Indien tragen wir den Bedürfnissen unserer langjährigen Kunden Rechnung, erschliessen geografisch einen vielversprechenden Markt und leisten einen Beitrag zu kürzeren und damit ökologisch sinnvollen Lieferketten.»

Torsten Greiner, CEO Feintool

Das neue Werk in Pune ergänzt die Präsenz von Feintool in Asien mit heute je zwei Produktionsstandorten in Japan (Atsugi u. Tokoname) und in China (Taicang u. Tianjin). In einer ersten Phase werden in Indien ab 2025 hauptsächlich Sitzversteller für verschiedene grosse Automobilproduzenten hergestellt. Feintool ist mit diesem feingeschnittenen Bauteil weltweit führend am Markt. Weiter ermöglicht der Standort zukünftig lokal auch neue Anwendungen in den Bereichen der batterie- und wasserstoffangetriebenen Mobilität, der Industrie sowie den erneuerbaren Energien.

«Es freut uns, dass wir dem Kundenwunsch nach einer Produktion in Indien mit dem neuen Feintool-Werk in Pune nun nachkommen und unser technologisches Knowhow in der Produktion von hochpräzisen Automobilteilen auch vor Ort anbieten können.»

Marcel Pernici, President Feintool System Parts Asia

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen zur Herstellung hochwertiger Präzisionsteile. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus. Mit seinem innovativen Ansatz erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse der Kunden intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie zu erneuerbaren Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionswerken in Europa, den USA, China und Japan vertreten. Rund 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen. Die börsennotierte Feintool ist mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

