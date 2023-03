Neuer Prosieben-Chef rückt Unterhaltungsgeschäft stärker ins Zentrum

Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE will sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft mit Unterhaltungsangeboten konzentrieren. Wie der MDAX-Konzern in einem "Strategie-Update" knapp fünf Monate nach Amtsantritt des neuen Vorstandschefs Bert Habets mitteilte, will er seine Marktposition ausbauen und den Schwerpunkt der Investitionen auf den Bereich Entertainment legen. Auch Zukäufe sollen zur Wachstumsstrategie des Segments gehören. Am mittelfristigen Wachstumsziel des Gesamtkonzerns von 4 bis 5 Prozent im Jahr hält Habets fest.

"Wir haben bei Prosiebensat1 alles, was es braucht, um täglich Millionen von Menschen zu erreichen", sagte Habets laut Mitteilung. "Das wollen wir jetzt noch besser in Wachstum übersetzen und vor allem digital noch attraktiver werden." Dafür soll die Streaming-Plattform Joyn in den Mittelpunkt rücken und gemeinsam mit einem neuen Nachrichtenangebot und lokalen Programminhalten für Wachstum sorgen. Zudem hat sich Prosieben vorgenommen, die Reichweite besser zu Geld zu machen und den digitalen Anteil der Werbeerlöse zu erhöhen.

Im Konzernsegment Commerce & Ventures, in dem Prosieben Online-Shops und Portale wie Flaconi, Verivox und Mydays bündelt, sollen die Synergien mit dem Unterhaltungsgeschäft ausgebaut werden. Der Konzern will dabei noch stärker auf das Media-for-Equity-Modell setzen. Das bedeutet, dass Prosieben etwa für Werbefenster auf den Sendern eine Beteiligung an Unternehmen erhält. Dabei gilt nach wie vor eine "Best Owner"-Strategie. Es wird also regelmäßig überprüft, welche Beteiligungen ausgebaut und entwickelt oder abgestoßen werden.

Im dritten Segment Dating & Video mit der Parshipmeet Group liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der operativen Performance. Derzeit wird das Geschäft neu organisiert und stärker integriert, damit sich die einzelnen Dating-Marken besser ergänzen. Ziel sei es, "den Wert für alle Stakeholder der Parshipmeet Group mittel- bis langfristig zu maximieren und zu gegebenem Zeitpunkt zu realisieren", so der Konzern.

Prosieben hatte bereits vergangene Woche eine Straffung der Organisationsstruktur des Segments angekündigt. Den angestrebten Börsengang der Parshipmeet Group hat der Konzern bereits vor einem Jahr, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, auf Eis gelegt.

Habets, der in den Jahren 2017 bis 2019 die RTL Group geleitet hatte, hat seinen Posten als Vorstandschef der Prosiebensat1 Media SE Anfang November 2022 angetreten und damit Rainer Beaujean abgelöst. Ursprünglich wollte er seinen Strategieansatz Anfang März zeitgleich mit den Zahlen für das vergangene Jahr vorstellen. Die Zahlenvorlage musste aber wegen regulatorischer Fragen verschoben werden. Einen Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse gibt es nach wie vor nicht.

