05.03.2026 13:18:38
Neuer Raketenangriff Irans auf Israel - Sirenen in Tel Aviv
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, die Raketenabwehr sei im Einsatz, um die Geschosse abzufangen. In weiten Teilen Israels heulten Warnsirenen, auch in der Küstenmetropole Tel Aviv. Einwohner berichteten von Explosionsgeräuschen.
Die iranischen Revolutionsgarden hatten nach einem vorherigen Angriff auf Israel mitgeteilt, sie hätten vier fortschrittliche Raketen des Typs Chorramschahr 4 auf das Zentrum von Tel Aviv abgefeuert.
Der israelische TV-Sender N12 berichtete, ein israelisches Passagierflugzeug sei während des Angriffs im Landeanflug auf den Tel Aviver Flughafen gewesen. Die Maschine habe die Landung vorerst abgebrochen. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.
Der Sender Kan berichtete, eine Rakete sei in einem Wohnort im Zentrum Israels zwischen Wohnhäusern eingeschlagen und habe dort einen tiefen Krater gerissen. Videoaufnahmen von vor Ort zeigten Trümmer und ein tiefes Loch in der Erde./le/DP/men
