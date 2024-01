Neuer Rekord bei US-Rüstungsexporten - Deutschland kauft Raketen

Der Gesamtwert sei um 16 Prozent auf 238 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Außenministerium am Montag mit. Waffenverkäufe seien "ein wichtiges außenpolitisches Werkzeug der USA". Deutschland etwa kaufte AIM-120C-8 AMRAAM Luft-Luft-Raketen im Wert von 2,9 Milliarden Dollar. Weiter gingen Himars-Raketen für zehn Milliarden Dollar an Polen und NASAMS-Raketen an die Ukraine. Die Zahlen untermauern die Erwartung höherer Absätze bei Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin, General Dynamics und Northrop Grumman.

Washington (Reuters)