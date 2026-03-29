29.03.2026 12:52:00

Neuer Reparaturbonus erfreut sich großer Beliebtheit

Die Geräte-Retter-Prämie für die Reparatur der im Haushalt am meisten benötigten Elektrogeräte läuft bisher erfolgreich, teilte das Umweltministerium am Sonntag mit. So wurden seit dem Start am 12. Jänner bis zum 26. März bereits 65.300 Bons generiert und 59.000 Bons eingelöst. In rund 2.100 Fällen gab es bereits eine Auszahlung. Mit den Bons kann man sich 50 Prozent der Reparaturkosten - maximal 130 Euro - sowie bis zu 30 Euro für Kostenvoranschläge holen.

"Das entlastet die Haushalte, reduziert den Ressourceneinsatz und leistet gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima", sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). "Die regionale Wertschöpfung durch heimische Betriebe trägt außerdem zum Aufschwung für Österreich bei."

Eine hohe Nachfrage nach einer Reparatur verzeichnet das Ministerium bei Kaffeemaschinen (10.461), gefolgt von Waschmaschinen (9.181) und Geschirrspülern (8.654). Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen sich aber auch die Reparatur des Laptops (4.422) oder des Backofens (2.903) fördern lassen.

Knapp 2.300 Partnerbetriebe

Die Reparaturen können österreichweit in mittlerweile 2.280 Partnerbetrieben durchgeführt werden. Die Förderung gibt es für Elektrogeräte, die im Haushalt am häufigsten benötigt werden und gleichzeitig viel Material binden. Darunter fallen etwa Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder Akkuschrauber. Aber auch Geräte für die Krankenpflege wie Rollstühle, Pflegebetten, Beatmungsgeräte oder Blutdruckmessgeräte sind von der Förderung umfasst.

Vorgänger der "Geräte-Retter-Prämie" war bis zum Mai 2025 der "Reparaturbonus", allerdings umfasste dieser auch die Reparatur von Fahrrädern, E-Bikes, Handys und Luxus-, Wellness- oder Unterhaltungsgeräten.

(Redaktionelle Hinweise: A V I S O - www.geräte-retter-prämie.at) fel/maf

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen