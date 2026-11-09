Neuer Rüstungsauftrag: Rheinmetall stärkt Geschäft mit Luftverteidigung - Aktie höher

Rheinmetall baut seine Position im europäischen Markt für Luftverteidigung weiter aus. Ein neuer Auftrag aus Belgien bringt dem Rüstungskonzern ein Geschäft im dreistelligen Millionenbereich.

Rheinmetall hat sich einen Auftrag in der Größenordnung eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags aus Belgien gesichert. Wie Rheinmetall mitteilte, sollen 20 Skyranger-30-Systeme für die Luftverteidigung Belgiens geliefert werden. Die Systeme, die auf einer Hakenliftplattform installiert werden, sind für den stationären Schutz des belgischen Hoheitsgebiets sowie kritischer Infrastruktur bestimmt. Der Auftragswert für das Beschaffungspaket, das neben den Systemen auch die zugehörige Logistik umfasst, liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, so Rheinmetall.

Der Skyranger 30 biete hochwirksame Abwehrmaßnahmen angesichts der rasanten technologischen Entwicklung von Bedrohungen aus der Luft – insbesondere durch unbemannte Flugsysteme (Drohnen) – auf dem modernen Gefechtsfeld. Das System werde vollständig in die übergeordnete Führungs- und Leitarchitektur (C2) des belgischen "Blue Dome"-Programms integriert.

Auslieferung beginnt Ende 2028

Die Auslieferung der Systeme soll Ende 2028 beginnen. Zudem habe das Unternehmen seine Bereitschaft signalisiert, die Zusammenarbeit mit der belgischen Industrie auf weitere innovative Bereiche auszuweiten. Dazu zählen unter anderem stationäre und verlegbare Lösungen zur Drohnenabwehr. Belgische Technologieunternehmen sollen eng in die Wertschöpfungskette integriert werden.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,35 Prozent auf 823,70 Euro.

DOW JONES