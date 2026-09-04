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04.09.2026 18:20:39
Neuer Sabotageverdacht? Polizeieinsatz in Sachsen
GÖRLITZ (dpa-AFX) - Nach mehreren Sabotageversuchen gegen die Stromversorgung in Deutschland gibt es nun auch in Sachsen einen Polizeieinsatz, bei dem es laut einem Medienbericht um einen ähnlichen Vorfall gehen soll. Die Polizeidirektion Görlitz bestätigte einen laufenden Polizeieinsatz. Nähere Details wurden "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht genannt. Der Einsatz sei nördlich von Bautzen, hieß es lediglich.
Die "Bild" berichtete, dass bei zwei Umspannwerken Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden worden seien. Demnach liegen die betroffenen Umspannwerke an der Grenze zu Brandenburg im Lausitzer Braunkohle-Tagebaugebiet. Zuvor hatte es mehrere versuchte Sabotagen gegen die Energieversorgung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gegeben. Dazu ermittelt die Polizei./hum/DP/zb
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