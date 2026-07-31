Neuer Schwung für die Shopify-Aktie? Analyst sieht Potenzial

Während der Analystenkonsens für die Shopify-Aktie ein Kursziel von 150 US-Dollar sieht, hält ein Morgan Stanley-Analyst deutlich mehr für möglich.

Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 150 US-Dollar für Shopify

Morgan Stanley-Analyst Keith Weiss hält sogar 287 US-Dollar für erreichbar

Shopify baut sein Agentic-Commerce-Geschäft mit KI-Partnern kräftig aus

Die Wall Street traut der Shopify-Aktie mehr zu, als der aktuelle Kurs vermuten lässt. Wie aus einem Bericht des Motley Fool hervorgeht, liegt das mittlere Kursziel von 55 Analysten für die Aktie des E-Commerce-Anbieters bei 150 US-Dollar. Morgan Stanley-Analyst Keith Weiss geht noch weiter: Sein Bull-Case-Szenario sieht sogar ein Kursziel von 287 US-Dollar vor. Damit würde Shopify zu den optimistischsten Einschätzungen der gesamten Analystenzunft im Softwaresektor zählen. Zum Vergleich: Die Shopify-Aktie notierte im Handel an der NASDAQ am Donnerstag letztlich bei 122,40 US-Dollar und damit 5,24 Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Vortag. Am Freitag geht es vorbörslich stellenweise 0,13 Prozent tiefer bei 122,24 US-Dollar. Ein Kursziel von 287 US-Dollar würde also ein enormes Aufwärtspotenzial von rund 135 Prozent bedeuten.

Shopify-Aktie: Analysten uneins über das Potenzial

Zwischen dem Analystenkonsens und der Einschätzung von Morgan Stanley-Analyst Keith Weiss liegen fast 140 US-Dollar. Weiss traut der Aktie das ambitionierte Kursziel laut dem Bericht jedoch nur zu, wenn das Umsatzwachstum weiter anzieht und Merchant-Lösungen wie Shopify Payments und Shopify Audiences stärker greifen als bislang erwartet. The Motley Fool bezweifelt, dass sich das kurzfristig materialisiert, und stuft das mittlere Kursziel von 150 US-Dollar als realistischeren Maßstab ein. Entsprechend hoch sei bereits die aktuelle Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei rund 120 (Stand 31. Juli 2026), 2024 lag der Wert noch bei etwa 72.

Agentic Commerce als Wachstumsmotor

Den Optimismus nährt vor allem das Geschäft mit sogenannter Agentic Commerce, bei der KI-Agenten den Einkauf für Kunden übernehmen. Laut Unternehmensangaben kletterte die Handelsware, die über die Plattform abgewickelt wurde, im ersten Quartal 2026 um 35 Prozent, das Wholesale-Geschäft legte um 80 Prozent zu und das internationale Geschäft um 45 Prozent. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 31 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 44 Prozent auf 0,36 US-Dollar. Shopify hat mit Alphabets Google das offene Universal Commerce Protocol entwickelt und ist nach Angaben von Präsident Harley Finkelstein die einzige Plattform, über die Händler direkt in ChatGPT, Microsofts Copilot und Google Gemini gefunden und gekauft werden können.

Skepsis trotz Wachstumsstory

Auch wenn Shopify nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2026 einen achtfachen Anstieg des KI-generierten Storefront-Traffics und einen 13-fachen Anstieg der darüber ausgelösten Bestellungen verzeichnete, bleibt die Bewertung der Knackpunkt der Debatte. Für ein Kursziel von 287 US-Dollar müsste sich laut The Motley Fool das Umsatzwachstum deutlich beschleunigen, was derzeit unwahrscheinlich sei. Selbst das moderatere Konsensziel von 150 US-Dollar würde voraussetzen, dass Shopify die Erwartungen übertrifft und einen optimistischen Ausblick liefert.

Der nächste konkrete Prüfstein folgt am 5. August, wenn Shopify die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegt. Erst dann zeigt sich, ob das Wachstumstempo aus dem Agentic-Commerce-Geschäft ausreicht, um die Analystenschätzungen zu bestätigen oder sogar zu übertreffen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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