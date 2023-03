Neuer Siltronic-Vorstandschef Heckmeier startet im Mai

FRANKFURT (Dow Jones)--Der bereits angekündigte Führungswechsel bei Siltronic findet nach der Hauptversammlung Anfang Mai statt. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird Michael Heckmeier die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender des in Ruhestand gehenden Christoph von Plotho nach der Hauptversammlung der Siltronic AG am 6. Mai antreten. Heckmeier werde zunächst für drei Jahre bestellt, so der Halbleiter-Zulieferer.

"Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel an der Spitze der Siltronic bereits nach der Hauptversammlung stattfinden kann, da diese einen hervorragenden Rahmen für die Übergabe bietet", so Tobias Ohler, Vorsitzender des Aufsichtsrat.

Siltronic hatte bereits am 20. Dezember den Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens angekündigt, der spätestens zum 1. Juli stattfinden sollte.

March 07, 2023