Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
"Everywhere Network" 10.04.2026 13:51:00

Neuer Starlink-Deal: Deutsche Telekom will letzte Funklöcher beseitigen - Aktie im Blick

Neuer Starlink-Deal: Deutsche Telekom will letzte Funklöcher beseitigen - Aktie im Blick

Die Deutsche Telekom setzt künftig auf Mobilfunk aus dem All, um die Ausfallsicherheit ihres Netzes drastisch zu erhöhen. Was man über die Zusammenarbeit mit Starlink wissen sollte.

• "Everywhere Network": Deutsche Telekom kooperiert mit Starlink
• Sattelitennetz als zusätzliche Sicherheitsebene
• Deutsche Telekom-Aktie mit leichten Verlusten

Telekom: Satellite-to-Mobile" schließt die letzte Netz-Lücke

Die Deutsche Telekom bricht in ein neues Zeitalter der Mobilfunkabdeckung auf: Durch eine strategische Partnerschaft mit dem Satellitendienst Starlink soll das Konzept des "Everywhere Network" Realität werden. Ab dem Jahr 2028 plant der Konzern, in zehn europäischen Märkten - darunter Deutschland - satellitengestützte Direktverbindungen anzubieten. Diese Technologie soll es modernen Smartphones ermöglichen, sich auch in Gebieten ohne herkömmliches Signal automatisch mit den Satelliten der nächsten Generation von Starlink zu verbinden.

Der Dienst nutzt das spezielle MSS-Frequenzband (Mobile Satellite Service) und bietet weit mehr als nur einfache Textnachrichten: Geplant sei laut Pressemitteilung eine vollumfängliche Unterstützung für Daten-, Video- und Sprachdienste. Stephanie Bednarek, VP of Starlink Sales, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Diese Vereinbarung ist die erste ihrer Art in Europa, mit der die V2-Technologie der nächsten Generation von Starlink eingeführt wird, die Daten-, Sprach- und Messaging-Dienste erweitert, indem sie Breitbanddirektverbindungen zu Mobiltelefonen ermöglicht."

Sicherheit und Konnektivität - auch in extremen Lagen

Die Integration der Satellitentechnik diene primär dazu, die topografischen und regulatorischen Grenzen des klassischen Netzausbaus zu überwinden. In schwer zugänglichen Regionen oder Naturschutzgebieten, in denen der Bau von Funkmasten oft unmöglich ist, sorgt die Weltraum-Anbindung künftig für eine lückenlose Versorgung. Neben der geografischen Erweiterung stehe dabei auch die Ausfallsicherheit im Fokus: Das Satellitennetz fungiert als zusätzliche Sicherheitsebene bei Naturkatastrophen oder großflächigen Stromausfällen.

"Wir bieten unseren Kunden das beste Mobilfunknetz. Und wir investieren weiterhin massiv in den Ausbau unserer Infrastruktur", sagte Abdu Mudesir, Vorstandsmitglied für Produkt und Technologie bei der Deutschen Telekom. "Gleichzeitig gibt es Regionen, in denen der Ausbau aufgrund topografischer Gegebenheiten oder behördlicher Auflagen besonders komplex ist. Wir wollen auch in diesen Gebieten eine zuverlässige Konnektivität für unsere Kunden sicherstellen. Deshalb ergänzen wir unser Netz strategisch durch Satelliten-zu-Mobilfunk-Konnektivität. Für uns ist klar: Konnektivität schafft Sicherheit und Vertrauen. Und wir liefern. Überall."

Während die Telekom bereits heute über 90 Prozent der Fläche Deutschlands mit 5G abdeckt, soll das "Everywhere Network" bis 2028 sicherstellen, dass Funklöcher endgültig der Vergangenheit angehören - egal wie anspruchsvoll das Gelände ist.

So reagiert die Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf klar positiv. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits um 13,09 Prozent zugelegt. In den vergangenen drei Monaten liegt das Plus bei 10,14 Prozent. Vor dem Wochenende zeigt sich die Aktie des DAX-Konzerns jedoch etwas schwächer. Im XETRA-Handel notiert sie zuletzt 0,38 Prozent tiefer bei 31,15 Euro.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Übernahmespekulationen treiben Brown-Forman-Aktie: Sazerac stellt sich wohl gegen Pernod Ricard

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com,Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Starlink

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
19.03.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
16.03.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 31,21 0,06% Deutsche Telekom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX zieht kräftig an -- DAX fester -- Wall Street startet stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigt sich freundlich. Die Wall Street startet kaum verändert. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen