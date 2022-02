Neuer Technologiebericht von Rackspace stellt fest, dass KI/ML-Technologien zunehmend erfolgsentscheidend werden, ihr volles Potenzial aber noch nicht ausgeschöpft ist

Qualifikationen, Datenqualität und mangelnde organisatorische Akzeptanz werden als Hindernisse genannt; KI/ML hat für Unternehmen neben der Cybersicherheit höchste IT-Priorität

SAN ANTONIO, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie-Lösungen, veröffentlichte heute einen neuen Bericht, der zu dem Ergebnis kommt, dass künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) zwar auf der Agenda fast aller Unternehmen stehen, aber noch viel zu tun bleibt, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Rackspace Technology befragte 1.870 globale IT-Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Behörden und Gesundheitswesen, um die Dynamik der KI/ML-Einführung zu verstehen.



Zwar gaben 62 % der Befragten an, dass KI/ML für ihr Unternehmen hohe Priorität hat, und 70 % aller Befragten berichteten von positiven Auswirkungen auf die Markenbekanntheit und den Ruf sowie auf die Umsatzgenerierung und Kostenreduzierung, doch 36 % stimmten zu, dass die Messung und der Nachweis des Geschäftswerts der Technologien weiterhin eine Herausforderung darstellt.

"Da die Budgets für KI/ML weiter steigen, sehen wir, dass sich die Projekte in immer mehr Bereichen des Unternehmens ausbreiten, und es ist klar, dass KI und ML an Bedeutung und Sichtbarkeit zunehmen", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Gleichzeitig macht der Bericht deutlich, dass viele Unternehmen immer noch damit zu kämpfen haben, die Zustimmung der Stakeholder zu erhalten, Fragen der Datenqualität zu klären und die Qualifikationen, Ressourcen und Talente zu finden, um das volle Potenzial von KI/ML zu nutzen."

Laut des Berichts " AI/ML is a Top Priority for Businesses, but are They Realizing Its Value ? " gehört KI/ML für Unternehmen neben der Cybersicherheit zu den beiden wichtigsten strategischen Technologien. 72 % der Befragten geben an, dass sie KI/ML als Teil ihrer Geschäftsstrategie, IT-Strategie oder beides einsetzen, während 69 % der Befragten zwischen 6 % und 10 % ihres Budgets für KI/ML-Projekte einplanen. Im Vergleich dazu lagen die gemeldeten Ausgaben (als Prozentsatz des Gesamtbudgets) bei der letztjährigen Umfrage zwischen 1 % und 10 %.

Es gibt immer mehr KI/ML-Projekte

KI/ML werden von Unternehmen in immer vielfältigeren Zusammenhängen eingesetzt, z. B. zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz von Prozessen (52 %), zur Personalisierung von Inhalten und zum besseren Verständnis von Kunden (44 %), zur Umsatzsteigerung, zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen und zur Leistungsprognose (42 %) sowie zum Verständnis der Marketingeffektivität (36 %).

Es ist ein Indiz für die zunehmende Reife der Technologien, dass 66 % der Befragten angaben, dass ihre KI/ML-Projekte die Experimentierphase hinter sich gelassen haben und sich nun entweder im Stadium der "Optimierung/Innovation" oder der "Formalisierung" der Implementierung befinden. Die meisten Unternehmen geben auch ein breiteres Spektrum von Anwendungsfällen an, darunter Computer-Vision-Anwendungen, automatisierte Inhaltsmoderation, Management der Kundenbeziehungen und biomedizinische Anwendungen.

Fortschritte und Herausforderungen

In Bezug auf die Einführung von KI/ML geben 33 % der Befragten an, dass es schwierig ist, KI/ML-Strategien auf das Geschäft auszurichten – ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus stiegen die Kosten für die Implementierung von 26 % auf 33 %, während 31 % der Befragten neu entstehende KI/ML-Technologien als Hindernis ansehen, was einem Anstieg von 13 % entspricht.

"Die Tatsache, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, KI/ML-Strategien auf das Geschäft auszurichten und sich in der Fülle der neuen verfügbaren Tools zurechtzufinden, zeigt, dass Projekte oft einer schlechten Strategie zum Opfer fallen", fügte DeVerter hinzu. "Die Unterstützung durch die richtigen Stakeholder, der Konsens über die zu erbringenden Leistungen, das Wissen über die dafür benötigten Ressourcen und die Festlegung klarer Meilensteine sind entscheidende Komponenten, um Projekte auf Kurs zu halten und die gewünschte Rendite zu erzielen."

Organisatorisches Verständnis

Was die Talente betrifft, gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie in ihrem Unternehmen über die erforderlichen KI/ML-Fähigkeiten verfügen. Gleichzeitig gibt mehr als die Hälfte aller Befragten an, dass die Stärkung interner Fähigkeiten / eingestellter Talente und die Verbesserung interner und externer Schulungen auf ihrer Agenda stehen.

Beim Vergleich der Abteilungen gaben 69 % der Befragten an, dass die IT-Mitarbeiter die Vorteile von KI/ML verstehen, während 43 % angaben, dass Operations, Forschung und Entwicklung, Kundendienst, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat die Technologien verstehen. Die Vertriebs-, Personal- und Marketingabteilungen werden von den Befragten als am wenigsten erfahren mit KI/ML erachtet.

Weitere Informationen zu den Trends, die KI/ML im Jahr 2022 prägen werden, sowie den vollständigen Bericht zum Download finden Sie unter https://www.rackspace.com/lp/solve-ai-ml-research-report-2022

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im September 2021 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.870 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung/Logistik, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Energie, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden, Medien/Unterhaltung und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen/Organisationen wurden vor dem Jahr 2000 gegründet, haben zwischen 101 und 999 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz zwischen 50 Mio. USD und 1 Mrd. USD. Außerdem beschäftigen sie zwischen zwei und 15 Mitarbeiter, die sich mit Cybersicherheit befassen, und geben 5 % bis 15 % ihres IT-Budgets für Cybersicherheit aus.

