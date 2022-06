Neuer Top-Manager soll Syngenta bei Börsengang helfen

Zürich (Reuters) - Der Agrarchemiekonzern Syngenta Group treibt die Vorbereitungen für einen Börsengang in China weiter voran.

Das Schweizer Unternehmen ernannte Andy Yang mit Wirkung zum 1. Juli zum Chief Accounting Officer, wie Syngenta am Freitag mitteilte. Yang war zuvor Finanzchef der Syngenta-Muttergesellschaft Sinochem. "Die Ernennung von Andy ist für die Syngenta Gruppe vorteilhaft, weil sich das Unternehmen auf den Börsengang und die Notierung am STAR Markt in Shanghai vorbereitet", erklärte Syngenta-Konzernchef Erik Fyrwald in der Mitteilung.

Früheren Angaben von Insidern zufolge will Syngenta mit dem Listing bis zu zehn Milliarden Dollar erlösen. Einer mit der Situation vertrauten Person zufolge soll die Transaktion trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten weiterhin bis zum Jahresende über die Bühne gehen.

Yang habe umfangreiches Wissen zu den chinesischen Kapitalmärkten und zu börsennotierten Unternehmen in China, hieß es in der Mitteilung. In seiner neuen Funktion werde er für die Rechnungslegungsanforderungen und die Börsenregeln in China verantwortlich sein. Er bleibe Mitglied des Verwaltungsrats der Syngenta Gruppe.

Der Konzern aus Basel gab zudem weitere Wechsel im Top-Management bekannt. So werde Jeff Rowe zur Jahresmitte Chef der wichtigsten Division Pflanzenschutz. Der frühere Landwirt sei gegenwärtig Leiter des Saatgutgeschäfts. Diese Sparte habe der frühere Landwirt in den vergangenen Jahren auf Vordermann gebracht und in die schwarzen Zahlen zurückgeführt. Einem Firmenkenner zufolge gilt Rowe als Favorit für die Nachfolge von Konzernchef Erik Fyrwald. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Syngenta gehören BASF und Bayer aus Deutschland sowie die amerikanische Corteva.