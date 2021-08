Neuer US-Generalkonsul: transatlantische Partnerschaft neu beleben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der neue US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, hat sich für eine Neugestaltung der transatlantischen Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ausgesprochen. "Die heutige transatlantische Beziehung ist nicht, was unsere Großeltern kannten", sagte der Diplomat in einem am Dienstag veröffentlichten Youtube -Video. Dazu gehöre auch die gemeinsame Sicherheitspolitik.

Eine seiner Prioritäten in den nächsten drei Jahren sei auch die Handelspolitik. "Wir haben Silicon Valley - und Bayern hat Isar Valley", sagte Liston. Die Zusammenarbeit in der Technologie zu intensivieren, sei ihm ein vordringliches Anliegen.

Der Generalkonsul will zudem Austauschprogramme fördern. Das Verständnis der Menschen füreinander lasse sich ohne ein solides Austauschprogramm nicht verbessern. Liston war selbst den Angaben nach Stipendiat des Robert-Bosch-Instituts und Teilnehmer des Praktikumsprogramms des Deutschen Bundestags.

Der 50-jährige hat sein Amt Ende Juli angetreten. Er ist mit seiner bayerischen Ehefrau samt Familie nach München gekommen. Die Beiden haben zwei Töchter, die jüngere sei ein "Münchner Kindl". In seiner vorhergehenden Diplomaten-Station war Liston stellvertretender Konsulatsleiter in Vietnam. Liston ist seit 2002 im Auswärtigen Dienst der USA./fd/DP/stw