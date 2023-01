Neuer Versuch für Börsengang?: Milliardär Jack Ma gibt Kontrolle über Ant Group ab

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Vor zwei Jahren scheitert der Börsengang des chinesischen Finanzriesen Ant Group. Nun gibt es neue Signale, dass es der Konzern erneut probieren könnte: Sein Gründer, der Milliardär Jack Ma, zieht sich zurück. Nach Kritik an den Finanzbehörden war er in China in Ungnade gefallen.