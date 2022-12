Neuer Vertrag für Hamilton: Mercedes-Teamchef Wolff absolut überzeugt

BRACKLEY (dpa-AFX) - Mercedes-Teamchef (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) Toto Wolff ist von einer Vertragsverlängerung mit Formel-1-Superstar Lewis Hamilton überzeugt. "Absolut. Lewis ist Teil des Teams und das Team ist Teil von Lewis. Es gibt keinen Grund, nicht weiterzumachen", antwortete Wolff auf eine entsprechende Frage im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid".

Hamilton (37) begann seine Formel-1-Karriere 2007 bei McLaren. 2013 wechselte der Engländer als Nachfolger von Michael Schumacher zu Mercedes. Mit jeweils sieben WM-Titeln sind die beiden Fahrer Rekordhalter.

"Der Vertrag von Lewis ist eines der Themen, die wir über den Winter anpacken", sagte Wolff weiter. "Es gibt aber keine feste Frist." Hamiltons Vertrag ist noch bis Ende 2023 gültig. Er hat versichert, "noch eine Menge Benzin im Tank" zu haben. Nach Wolffs Einschätzung hat Hamilton noch weitere fünf Jahre in der Formel 1 in sich.

"Eine seiner Stärken ist, dass er immer hungrig ist", sagte der Österreicher über den 103-maligen Grand-Prix-Gewinner. Hamilton blieb in der vergangenen Saison erstmals in seiner Karriere ohne einen Sieg. Sein Teamkollege ist der englische Landsmann George Russell./mom/DP/zb