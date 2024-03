Neuer Warnstreik bei Lufthansa-Bodenpersonal

Frankfurt (Reuters) - Kunden der Lufthansa müssen sich Ende der Woche auf Flugausfälle einstellen.

Verdi rief am Montag das Bodenpersonal der Airline für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks auf. Damit will die Dienstleistungsgewerkschaft vor der geplanten fünften Tarifrunde am 13. und 14. März den Druck auf die Fluggesellschaft erhöhen. "Es ist niemandem vermittelbar, dass dieser Konzern diese Woche ein Rekordjahresergebnis verkünden wird, die Boni für Vorstände ordentlich anhebt und Beschäftigte am Boden mit Stundenlöhnen von teils 13 Euro nicht einmal mehr wissen, wie sie in den teuersten Städten Deutschlands über die Runden kommen sollen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. In den vergangenen Wochen hatten verschiedene Gruppen innerhalb des Konzerns die Arbeit niedergelegt.

