Neuerungen bei iPhone 18 Pro und 18 Pro Max: Was Apple plant

PRO HOLDINGS Aktie

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21.07.2026 12:50:00

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In gut zwei Monaten findet Apples nächste iPhone-Keynote statt. Für die Pro-Modelle plant Apple einige Verbesserungen. Die fünf wichtigsten im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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