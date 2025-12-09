Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kaufempfehlungen überwiegen 09.12.2025 10:13:00

Neues 52-Wochen-Tief bei Vonovia: Warum Experten weiterhin Chancen sehen

Neues 52-Wochen-Tief bei Vonovia: Warum Experten weiterhin Chancen sehen

Die Vonovia-Aktie markiert am Dienstag ein neues Jahrestief. Doch trotz schwacher Kursentwicklung sehen Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial.

• Vonovia-Aktie mit 52-Wochen-Tief trotz operativer Erfolge
• Analysten halten mittelfristig deutliche Kurssteigerung für möglich
• Zinsumfeld bleibt größtes Risiko für schnelle Erholung

Die Vonovia-Aktie steht am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,45 Prozent tiefer bei 24,10 Euro. Im frühen Handel hatte sie noch deutlicher nachgegeben und bei 23,75 Euro ein neues Jahrestief markiert. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 17,6 Prozent an Wert verloren - Aktionäre spüren die Unsicherheit am Wohnimmobilienmarkt deutlich. Doch die Analysten bleiben trotz des Kursrutsches mehrheitlich zuversichtlich.

Analysten halten an Kaufempfehlungen für Vonovia-Aktie fest

Die Experten von Goldman Sachs haben erst kürzlich ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie bestätigt - trotz einer Kurszielsenkung von 39,30 Euro auf 37,00 Euro. Doch auch mit dem niedrigeren Kursziel sehen sie für den Anteilsschein noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial. Analyst Jonathan Kownator merkte jedoch an, dass sich der Erholungspfad bei Vonovia länger hinziehe und man strategisch vorgehen müsse. Der Konzern profitiere jedoch von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds, so der Goldman Sachs-Analyst.

Auch die Analysten von Berenberg und JPMorgan hatten Ende November Kaufempfehlungen für die Vonovia-Aktie ausgesprochen, mit 41 Euro liegt das Kursziel von Berenberg-Analyst Kai Klose sogar noch einmal höher als bei Goldman Sachs. Auch JPMorgan-Experte Neil Green sieht mit einem Kursziel von 36 Euro ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Vonovia-Aktie und versah sie mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch", da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch sei.

Etwas skeptischer zeigten sich Anfang Dezember die Experten der Deutschen Bank, deren Kursziel mit 28 Euro trotz einer "Hold"-Bewertung dennoch ebenfalls auf bessere Zeiten für die Vonovia-Aktie hoffen lässt.

Branchenausblick: Zinsumfeld bleibt das Zünglein an der Waage

Ein Risiko bleiben jedoch die hohen oder nur sehr langsam sinkenden Zinsen, die sich derzeit als Bremsklotz erweisen. Denn gerade für Immobilienriesen wie Vonovia erschwert dies Refinanzierung wie auch neue Investitionen. Der Konzern antwortet mit innovativen Bauprojekten, etwa im Bereich Holzmodulbau in Berlin, und einer Fokussierung auf effiziente Portfoliosteuerung. Mittelfristig setzen einige Experten auch auf Rückenwind durch mögliche EU-Fördermittel und Infrastrukturinvestitionen, die den Sektor beleben könnten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DroneShield-Aktie erholt sich: Sind dies die ersten Anzeichen für eine Bodenbildung?
Analysten zum Warner-Bros-Deal: Netflix könnte massiv profitieren - Aktie kaum verändert
NVIDIA-Aktie gewinnt: Trump erlaubt den Verkauf besserer KI-Chips nach China

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen

04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 24,27 -0,65% Vonovia SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während der heimische Aktienmarkt am Dienstag nicht vom Fleck kommt, verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen