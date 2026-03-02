02.03.2026 20:56:38

Neues Album von Harry Styles - Netflix zeigt Konzert-Special

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Für Fans von Harry Styles gibt es am Wochenende gleich zwei Highlights: am Freitag veröffentlicht der Brite sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", ab Sonntag präsentiert Netflix dann ein Konzert-Special. Nach Ankündigung des Streamingdienstes wird der Konzertmitschnitt "One Night in Manchester" am 6. März in englischen Manchester aufgezeichnet, wo Styles mit seinem vierten Studioalbum die erste Live-Performance geben wird.

Styles hatte im Januar die neue Musik für März angekündigt, knapp vier Jahre nach seinem letzten Album "Harry's House", das 2022 erschienen war. Zudem gab der Brite Pläne für eine Welttournee bekannt. Der Beginn der "Together, Together"-Konzertreihe ist für Mitte Mai in Amsterdam geplant./mub/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen