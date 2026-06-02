IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
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02.06.2026 08:05:00
Neues Allzeithoch dank altem Video? IBM-Aktie macht Kurssprung nach viralem Post
Übers Wochenende ist ein alter Clip viral gegangen, in dem Donald Trump den IBM-Chef lobt. Am Montag machte die Aktie des Konzerns dann einen weiteren Sprung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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