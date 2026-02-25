Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
25.02.2026 03:31:29
Neues Angebot vorgelegt: Paramount könnte Bieterkampf um Warner Bros. doch noch gewinnen
Die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison will ihren Hollywood-Konzern Paramount unbedingt mit Warner Brothers fusionieren. Können die Ellisons mit mehr Geld doch noch Netflix ausstechen?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
