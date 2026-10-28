Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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28.10.2026 13:41:31
Neues Büro- und Laborgebäude von Infineon in Warstein schafft Raum für Innovationen
Warstein, 28. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG hat am Innovationsstandort Warstein ihr neues Büro- und Laborgebäude offiziell eröffnet. Mit dem Neubau schafft das Unternehmen moderne Arbeits- und Entwicklungsumgebungen und stärkt die Rolle des Standorts als Innovationszentrum für Leistungshalbleitermodule. Herzstück des Gebäudes, in das rund 350 Mitarbeitende einziehen werden, sind rund 1.200 Quadratmeter Laborflächen, die künftig eine noch effizientere Entwicklung neuer Produkte und Technologien ermöglichen werden. Das Gebäude wurde gemeinsam mit dem Projektentwickler und Investor GARBE Institutional Capital in enger Abstimmung mit Infineon als Mieter realisiert. Das Investitionsvolumen von GARBE Institutional Capital und BC Partners Real Estate lag im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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