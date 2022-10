Neues Festnetz-Portfolio mit noch mehr Leistung

Bis zu fünf Mal mehr: Höhere Upload-Geschwindigkeiten für stabileres SurfenKostenlos mit dabei: Die Allnet-Flat in allen Kabel-TarifenDeutlich erhöht: Größeres Startguthaben für alle Festnetz-TarifeFallen weg: Leidige Anschlussgebühren und BereitstellungsentgelteVodafone stattet seine Festnetz-Angebote für Neukunden mit noch mehr Leistung aus: Am 15. November 2022 startet der Digitalisierungskonzern seine neuen GigaZuhause-Tarife. Im Kabel-Glasfaser-Netz gibt es dann für Neukunden deutlich höhere Upload-Geschwindigkeiten und eine Allnet Flat in alle deutschen Netze. Für alle Festnetz-Anschlüsse erhalten Neukunden bei Online-Buchung künftig zudem ein Startguthaben von bis zu 175 Euro. Der GigaCube mit grenzenlosem Datenvolumen ist erstmals fester Bestandteil des GigaZuhause-Angebotes.Kabel: Höhere Upload-Geschwindigkeiten & Allnet FlatIn allen Kabel-Tarifen bis 500 Mbit/s erhöht Vodafone die Upload-Geschwindigkeiten deutlich. Das sorgt insbesondere beim Arbeiten im Home-Office für mehr Stabilität in Video-Konferenzen und beim Surfen. In den beiden Tarifen GigaZuhause 50 Kabel und GigaZuhause 100 Kabel verfünffacht Vodafone die Upload-Geschwindigkeit auf 25 bzw. 50 Mbit/s. Und auch im GigaZuhause 250 und 500 Kabel verdoppelt Vodafone den Upload auf 50 Mbit/s. Damit schenkt Vodafone den Kunden Gehör. Eine Kunden-Befragung von Vodafone zeigt: Für 85 Prozent aller Festnetz-Kunden sind höhere Upload-Geschwindigkeiten ein wichtiges Kriterium. Darüber hinaus stattet Vodafone jetzt alle Kabel-Glasfaser-Tarife mit einer Allnet Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Netze aus. Diese Option kostete bisher zusätzlich 9,99 Euro pro Monat.Kabel & DSL: Umfangreiche Startguthaben und kostenloses SuperWLANSuperWLANErfahre mehrEgal ob Kabel oder DSL – alle Festnetz-Anschlüsse enthalten ein Startguthaben von bis zu 175 Euro. Die Anschlussgebühr und das Bereitstellungsentgelt von 49,99 Euro (DSL) bzw. 69,99 Euro (Kabel) entfallen. Kunden, die ihr heimisches WLAN-Netz optimieren wollen, können SuperWLAN kostenlos hinzubuchen. SuperWLAN erhöht die Stabilität im Heimnetzwerk spürbar: Vier von fünf Kunden, die SuperWLAN bereits nutzen, berichten von klaren Verbesserungen. SuperWLAN ist mit den Routern EasyBox 805 und Vodafone Station nutzbar.Je nach gewähltem Kabel-Tarif liegen die monatlichen Basispreise für Neukunden zwischen 34,99 und 59,99 Euro. DSL-Neukunden zahlen zwischen 34,99 und 54,99 Euro. Alle GigaZuhause-Tarife werden künftig in den ersten sechs Monaten zum Promo-Preis von 19,99 Euro angeboten. Die beiden Einsteiger-Tarife GigaZuhause 16 DSL und 50 Kabel liegen bei 9,99 Euro. Auch Festnetz-Bestandskunden haben die Möglichkeit, auf Wunsch in einen Tarif des neuen Portfolios zu wechseln.GigaCube: Mit unbegrenztem Datenvolumen und doppeltem GigaKombi-VorteilSchnelles Netz aus der Steckdose bringt auch künftig der GigaCube – ab 34,99 Euro im Monat können Kunden mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde surfen – wahlweise mit einem 4G- oder 5G-Mobilfunkrouter. Mit dem GigaCube Zuhause Unlimited gibt es nun ein dauerhaftes Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen zum Preis von 64,99 Euro im Monat. Darüber hinaus können Kunden, die einen Vodafone-Mobilfunkvertrag besitzen, nun in jedem der neuen GigaCube-Tarife den vollen GigaKombi-Vorteil von 10 Euro pro Monat nutzen.Der Beitrag Neues Festnetz-Portfolio mit noch mehr Leistung erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.