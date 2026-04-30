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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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30.04.2026 06:05:39

Neues Heizgesetz: Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des "Heizungsgesetzes" auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD der Deutschen Presse-Agentur mitteilten./hoe/DP/zb

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28.04.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
30.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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