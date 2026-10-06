Neues Kapital für DeepSeek: Finanzierungsrunde könnte wohl Milliarden einbringen

Der chinesische KI-Entwickler DeepSeek steht laut Kreisen kurz vor dem Abschluss einer milliardenschweren Finanzierungsrunde.

Dabei soll sich das Unternehmen wenige Monate vor seinem für Anfang 2027 erwarteten Börsengang mindestens 80 Milliarden Yuan (rund 10,6 Milliarden Euro) gesichert haben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit würde DeepSeek das ursprünglich angestrebte Volumen von rund 50 Milliarden Yuan deutlich übertreffen.

Als größte Investoren seien der Batteriehersteller CATL und der WeChat-Betreiber Tencent mit im Boot. Auf Basis bereits unterzeichneter Vereinbarungen könnte die Runde sogar knapp 100 Milliarden Yuan erreichen, hieß es. Dabei sei die starke Nachfrage nach den Anteilen von DeepSeek unter anderem auf den erfolgreichen Start des jüngsten KI-Modells V4 Flash zurückzuführen. Eine offizielle Bestätigung gab es zu dem Bericht nicht.

Der chinesische Rivale von KI-Größen wie Anthropic und OpenAI bereitet derzeit seinen Börsengang in Shanghai vor. Ein genauer Zeitplan steht aber noch nicht fest. Im Juni hatte DeepSeek bereits eine erste große Finanzierungsrunde über rund 50 Milliarden Yuan abgeschlossen.

DeepSeek benötigt derzeit hohe Summen für den Ausbau seiner Infrastruktur. In einem neuen Rechenzentrum in der Inneren Mongolei will das Unternehmen mindestens 160.000 KI-Beschleuniger von Huawei einsetzen.

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PEKING (dpa-AFX)