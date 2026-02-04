KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.02.2026 06:56:00
Neues KI-Tool von Anthropic: Nächster schwarzer Börsentag für Software-Branche
Die Talfahrt für die Software-Branche an den Finanzmärkten setzt sich fort: Für den nächsten großen Ausverkauf sorgte nun wohl ein neues KI-Tool von Anthropic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
