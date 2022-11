Neues Online-Merchandise-Angebot: Dacia E-Shop: nachhaltige Accessoires für den Ausflug auf und abseits befestigter Wege

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Einfach, robust und authentisch: Auf der Website dacia-eshop.com finden Fans der Marke umweltschonend produzierte Accessoires aus der Dacia Welt, die nützlich sind und jeden Ausflug in die Natur bereichern. Die bewusst essenziell gehaltene Auswahl an Produkten wie Rucksäcke, Trinkflaschen, Basecaps und Allwetterjacken vereint attraktives Design in den markentypischen Kakifarben mit recycelten Materialien.