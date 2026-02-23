Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
23.02.2026 12:23:00
Neues Outlook: Microsoft verschont Unternehmen ein weiteres Jahr
Microsoft will alle Kunden auf die Web-App „neues Outlook“ umstellen. Der Startpunkt für Unternehmen soll nun im März 2027 liegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
19.02.26
|Microsoft-Aktie am Wendepunkt: Was hinter dem Insider-Zukauf steckt (finanzen.at)
|
17.02.26
|Microsoft-Aktie in Rot: Chance nutzen oder Gefahr meiden? (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mustafa Suleyman plots AI ‘self-sufficiency’ as Microsoft loosens OpenAI ties (Financial Times)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)