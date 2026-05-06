Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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06.05.2026 15:50:39
Neues Projekt "Terafab": Musk-Firma will bis zu 120 Milliarden Dollar in KI-Chip-Fabrik investieren
SpaceX kann seinen eigenen Bedarf an KI-Chips derzeit nicht über Lieferanten abdecken. So strebt die Firma von Elon Musk nun ein Giga-Projekt an, in welches vorerst 55 Milliarden Dollar fließen. Diese Summe könnte aber noch deutlich steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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