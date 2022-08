Neues Showcar auf der IAA Nutzfahrzeuge 2022: Renault Studie Hippie Caviar Motel: kompaktes E-Modell für Sport und Freizeit

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Mobiles Basislager für Abenteurer und Sportbegeisterte: Mit dem Hippie Caviar Motel zeigt Renault die rein batteriebetriebene Studie eines Freizeitfahrzeugs für Outdoor-Aktivitäten aller Art. Das Showcar basiert auf dem City-Lieferwagen Kangoo Rapid E-Tech Electric (Stromverbrauch kombiniert: 18,6-17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km)1 in der neuen Langversion. Seine Messepremiere hat der Renault Hippie Caviar Motel am 19. September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover.