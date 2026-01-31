Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
01.02.2026 00:00:00
Neues Spee All-in-1-Waschmittel zum schlauen Preis
Mit dem neuen Spee All-in-1 Sortiment entwickelt Henkel die Marke Spee weiter. Ob als Caps, Flüssigwaschmittel oder Pulver – die neuen Spee All-in-1 Produkte vereinen alles, was Wäsche unkompliziert sauber und frisch macht. Sie entfernen selbst hartnäckige Flecken, sorgen für 50% mehr Frische, wirken effektiv bei niedrigen Temperaturen und eignen sich für alle Textilien1, sowie alle Waschprogramme2. Mit einem neuen modernen Duft und einer innovativen Duftverkapselungs-Technologie3, die durch Bewegung aktiviert wird, wird der Frischeduft nach und nach freigesetzt und sorgt für ein besonders langanhaltendes Dufterlebnis, das den ganzen Tag anhält. Damit bietet Spee eine zuverlässige All-in-1-Lösung – praktisch, leistungsstark und zum schlauen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.01.26
|Henkel vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|74,16
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.