Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

01.02.2026 00:00:00

01.02.2026 00:00:00

Neues Spee All-in-1-Waschmittel zum schlauen Preis

Mit dem neuen Spee All-in-1 Sortiment entwickelt Henkel die Marke Spee weiter. Ob als Caps, Flüssigwaschmittel oder Pulver – die neuen Spee All-in-1 Produkte vereinen alles, was Wäsche unkompliziert sauber und frisch macht. Sie entfernen selbst hartnäckige Flecken, sorgen für 50% mehr Frische, wirken effektiv bei niedrigen Temperaturen und eignen sich für alle Textilien1, sowie alle Waschprogramme2. Mit einem neuen modernen Duft und einer innovativen Duftverkapselungs-Technologie3, die durch Bewegung aktiviert wird, wird der Frischeduft nach und nach freigesetzt und sorgt für ein besonders langanhaltendes Dufterlebnis, das den ganzen Tag anhält. Damit bietet Spee eine zuverlässige All-in-1-Lösung – praktisch, leistungsstark und zum schlauen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
Henkel KGaA Vz.

Henkel KGaA Vz. 74,16 1,39% Henkel KGaA Vz.

