WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
12.09.2026 21:24:00
Neues "StarCraft" angekündigt: Open-World-Shooter statt Echtzeitstrategie
Blizzards „StarCraft“ kehrt zurück, verabschiedet sich jedoch von seinen RTS-Wurzeln. Fans des Franchise müssen sich zudem noch einige Jahre gedulden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!