Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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08.05.2026 19:03:18
Neues System Ruta 2: Rheinmetall produziert Marschflugkörper in Deutschland
Künftig stellt Rheinmetall zusammen mit einem Unternehmen in den Niederlanden auch Marschflugkörper her. Die neuen Marschflugkörper könnten europäischen Nato-Staaten dabei helfen, der russischen Bedrohung eigene neue Waffensysteme entgegenzusetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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