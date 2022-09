Neues Trainingskonzept für die Wartung von Zentral-Wechselrichtern

Die Mischung macht´s: Im neuen „Blended Learning“-Format kombiniert die SMA Solar Academy digitale und analoge Formate. Bisher fanden die Wartungstrainings für die Zentral-Wechselrichter Sunny Central und Sunny Central Storage ausschließlich als Präsenzschulung in der Solar Academy in Niestetal statt. Statt vier Tage vor Ort finden ab sofort nur noch zwei Tage in der Solar Academy statt. Die theoretischen Anteile gibt es vorher an vier halben Tagen als Remote-Schulung. „Das ist flexibler, passt besser in den Arbeits- und Familienalltag und die Teilnehmer:innen sparen Übernachtungskosten“, freut sich Academy-Trainer Jan Rössler. Das „Blended Learning“-Schulungsangebot startet Ende September 2022 und gilt für alle Sunny Cental Storage-Trainings sowie die meisten Sunny Central-Trainings. Das kommt gut an: Bereits jetzt sind viele Trainings ausgebucht.