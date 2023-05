Neues TV-Format: „Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge“

In Deutschlands erster Putz-Studio-Show treten sieben reinigungsbegeisterte Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, um die verrücktesten Putzherausforderungen ihres Lebens zu meistern. Zum Staffelfinale krönt die professionelle Jury mit Moderatorin Panagiota Petridou den ultimativen Putzchampion, der 10.000 Euro und einen Jahresvorrat an Henkel-Produkten gewinnt.