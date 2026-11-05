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05.11.2026 06:31:28
Neuland Laboratories gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Neuland Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75,49 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,56 Prozent zurück. Hier wurden 4,50 Milliarden INR gegenüber 5,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 40,24 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,14 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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