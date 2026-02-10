|
10.02.2026 06:31:29
Neuland Laboratories gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Neuland Laboratories präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 79,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neuland Laboratories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Experten hatten einen Gewinn von 34,42 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,36 Milliarden INR erwartet.
