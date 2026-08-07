Neuland Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Neuland Laboratories hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,83 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neuland Laboratories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 119,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 115,10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,46 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at