Neuland Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Neuland Laboratories hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 75,49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,60 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,14 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at