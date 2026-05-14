Neuland Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neuland Laboratories gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 165,76 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Neuland Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 21,67 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 136,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,76 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,28 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 165,33 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 7,26 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 283,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 202,74 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Neuland Laboratories im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,23 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 14,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 242,81 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 18,88 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at