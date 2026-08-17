Neumora Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Neumora Therapeutics hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Neumora Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at